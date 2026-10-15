РФ ударила реактивным дроном по супермаркету возле Одессы: фото последствий
Россия ударила реактивным "шахедом" по магазину в Одесской области, есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского.
Что известно о последствиях удара
Магазин частично разрушен, повреждены автомобили. Три человека ранены.
На месте работают все необходимые службы. Они помогают пострадавшим.
"Фактически постоянно под ударами жилые дома, магазины, энергетика и другая критическая инфраструктура. Ни часа тишины", - отметил Зеленский.
"Важно, чтобы партнеры помогали от этого защищаться", – добавил президент.
Что президент говорит о санкциях
По словам Зеленского, этот удар - показательная реакция России на сигналы, которые она получает от Америки. Президент назвал их опасными: они касаются возможного снятия санкций.
Санкции против России ввели мир, Америка, Европа и другие партнеры Украины. Их приняли через агрессию и войну против нашей страны.
"Ничего не изменилось, война не остановилась. Санкции не должны быть сняты", - заявил Зеленский.
"Россия должна закончить резню, которую сама начала и продолжает уже 1695 дней. Дополнительные деньги для убийств этому не будут способствовать. Нужна сила, и Америка сильнее российского террора", - сказал президент.
Напомним, утром 15 октября в Печерском районе Киева упал вражеский дрон возле пятиэтажного дома.
Повреждены три дома, пострадали пять человек.
Как сообщало РБК-Украина, с начала вчерашних суток до 9:00 15 октября Россия выпустила по Украине более 850 "шахедов".
По словам Зеленского, часть дронов сбили, но были и десятки попаданий.