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РФ ударила реактивным дроном по супермаркету возле Одессы: фото последствий

13:40 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Чупровская
РФ ударила реактивным дроном по супермаркету возле Одессы: фото последствий Фото: последствия удара РФ по супермаркету (t.me/dsns_telegram)
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Россия ударила реактивным "шахедом" по магазину в Одесской области, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского.

Что известно о последствиях удара

Магазин частично разрушен, повреждены автомобили. Три человека ранены.

На месте работают все необходимые службы. Они помогают пострадавшим.

"Фактически постоянно под ударами жилые дома, магазины, энергетика и другая критическая инфраструктура. Ни часа тишины", - отметил Зеленский.

"Важно, чтобы партнеры помогали от этого защищаться", – добавил президент.

Что президент говорит о санкциях

По словам Зеленского, этот удар - показательная реакция России на сигналы, которые она получает от Америки. Президент назвал их опасными: они касаются возможного снятия санкций.

Санкции против России ввели мир, Америка, Европа и другие партнеры Украины. Их приняли через агрессию и войну против нашей страны.

"Ничего не изменилось, война не остановилась. Санкции не должны быть сняты", - заявил Зеленский.

"Россия должна закончить резню, которую сама начала и продолжает уже 1695 дней. Дополнительные деньги для убийств этому не будут способствовать. Нужна сила, и Америка сильнее российского террора", - сказал президент.

Напомним, утром 15 октября в Печерском районе Киева упал вражеский дрон возле пятиэтажного дома.

Повреждены три дома, пострадали пять человек.

Как сообщало РБК-Украина, с начала вчерашних суток до 9:00 15 октября Россия выпустила по Украине более 850 "шахедов".

По словам Зеленского, часть дронов сбили, но были и десятки попаданий.

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