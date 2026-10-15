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РФ влаштувала безперервну атаку через обмеження Starlink, в небі було 850 "Шахедів", - Зеленський

12:20 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Чупровська
РФ влаштувала безперервну атаку через обмеження Starlink, в небі було 850 "Шахедів", - Зеленський Фото: наслідки атаки на Україну 14 жовтня (t.me/dsns_telegram)
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Росія від початку вчорашньої доби випустила по Україні понад 850 "Шахедів", і жодної години небо не було чистим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського.

Масована атака "шахедів" тривала фактично весь вчорашній день і всю ніч. Від початку вчорашньої доби до 9:00 сьогодні було понад 850 таких дронів.

"Були постійні хвилі, і жодної години наше небо не було чистим від них", - наголосив Зеленський.

За його словами, це сталося "в час штучного обмеження швидкості для наших захисних спроможностей". Частину дронів збили.

"Але, на жаль, були й десятки влучань", - додав президент.

"Очевидно, що на таку ескалацію ударів Росія пішла спеціально, отримавши послаблення санкцій і побачивши спроби тиску на Україну", - заявив президент.

"Росія використовує кожен такий момент і повинна відповідати за те, що вона робить", - додав він.

Зеленський наголосив, що потрібні сильні рішення, щоб закінчити війну, і стабільна підтримка України, передусім у захисті неба. Також він закликав до чесності партнерів щодо війни.

"Важливо, щоб всі в Америці були не на боці агресора, а на боці нашого захисту життя і наших спроб цю війну закінчити та гарантувати безпеку", - сказав президент.

Нагадаємо, сьогодні майже 360 російських дронів атакували Кіровоградщину.

Це найбільший удар по області від початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомляло РБК-Україна, після атаки частина Рівного й району лишилася без світла.

Пізніше начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив, що у Рівному електрику повернули. Деякі населені пункти досі без світла.

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