РФ вдарила ракетою по Дніпру: є поранені, багато "важких" (фото)

Сьогодні,14 квітня, Росія завдала ракетного удару по Дніпру. Постраждали 25 людей, серед них багато "важких". Є і загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу та Повітряні сили ЗСУ.
Близько 11:29 Повітряні сили оголосили загрозу балістичного озброєння. За кілька хвилин надійшло повідомлення: "Дніпро! Ракета!"
Після влучання в місті спалахнула пожежа. На місці працюють екстрені служби.
Внаслідок атаки поранено 15 людей:
Усіх госпіталізовано. Волонтери надавали першу допомогу пораненим просто на вулиці.
Оновлено о 14:10
У Дніпрі вже є четверо загиблих, повідомляє Ганжа. Кількість постраждалих зросла до 25.
На фотографіях з місця події видно масштаби удару: у магазинах поблизу вибиті вікна, на вулицях - сліди вибуху.
Пошкоджено щонайменше три автомобілі.
Нагадаємо, сьогодні протягом дня Росія уже кілька разів атакувала Чернігів.
Як повідомляло РБК-Україна, один із "Шахедів" влучив в адмінбудівлю в центрі міста - пошкоджено вікна та двері, двоє людей отримали поранення.
Напередодні, 13 квітня, Росія вдарила по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини.
"Укрзалізниця" завчасно евакуювала близько 500 пасажирів приміського поїзда - після зупинки склад обстріляли, проте ніхто не постраждав.