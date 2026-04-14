РФ вдарила ракетою по Дніпру: є поранені, багато "важких" (фото)

Що відомо про удар

Близько 11:29 Повітряні сили оголосили загрозу балістичного озброєння. За кілька хвилин надійшло повідомлення: "Дніпро! Ракета!"

Після влучання в місті спалахнула пожежа. На місці працюють екстрені служби.

Внаслідок атаки поранено 15 людей:

9 осіб - у важкому стані

6 осіб - у стані середньої тяжкості

Усіх госпіталізовано. Волонтери надавали першу допомогу пораненим просто на вулиці.

Оновлено о 14:10

У Дніпрі вже є четверо загиблих, повідомляє Ганжа. Кількість постраждалих зросла до 25.

Фото: В ОВА показали наслідки удару по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA)

На фотографіях з місця події видно масштаби удару: у магазинах поблизу вибиті вікна, на вулицях - сліди вибуху.

Пошкоджено щонайменше три автомобілі.