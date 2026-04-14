РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые, много "тяжелых" (фото)

Напомним, сегодня в течение дня Россия уже несколько раз атаковала Чернигов.

Как сообщало РБК-Украина, один из "Шахедов" попал в админздание в центре города - повреждены окна и двери, два человека получили ранения.

Накануне, 13 апреля, Россия ударила по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины.

"Укрзализныця" заблаговременно эвакуировала около 500 пассажиров пригородного поезда - после остановки состав обстреляли, однако никто не пострадал.