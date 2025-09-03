РФ вдарила ракетами по багатоповерхівкам в Дружківці: є поранені, серед них дитина

Дружківка постійно страждає від обстрілів

Дружківка знаходиться в 15 км від лінії фронту. Обстріли руйнують інфраструктуру, комунікації, навчальні заклади та будинки. Люди виїжджають з міста.

Нагадаємо, що в Донецькій області розширили список населених пунктів для примусової евакуації. Тоді обов'язкову евакуацію з дітьми оголосили і в Дружківці. Також дітей вивозять з населених пунктів Андріївка, Варварівка, Новоандріївка та Роганське Андріївської громади.

Як виживає Дружківка під обстрілами - читайте в матеріалі РБК-Україна.