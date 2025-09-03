UA

РФ вдарила ракетами по багатоповерхівкам в Дружківці: є поранені, серед них дитина

Фото: росіяни обстріляли багатоповерхівки в Дружківці (Донецька обласна прокуратура)
Автор: Савченко Юлія

У ніч на 3 вересня російські війська обстріляли багатоквартирні будинки у Дружківці Донецької області. Поранення дістали семеро людей, серед яких неповнолітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру та ДСНС.

В ніч на 3 вересня  російські війська здійснили обстріл Дружківки з використанням РСЗВ "Смерч". Під прицілом опинились багатоквартирні житлові будинки, де в той час перебували цивільні мешканці.

Унаслідок атаки тілесні ушкодження отримали сім людей:

  • Четверо чоловіків віком 42, 49, 51 та 76 років

  • Дві жінки, 65 та 71 року

  • 16-річна дівчина

Серед постраждалих опинилась одна родина - чоловік, його дружина, сестра та племінник.

Медики зафіксували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, струс головного мозку та контузії. Всім потерпілим надали кваліфіковану медичну допомогу на місці та в медзакладах.

Внаслідок удару в одній із квартир залишилася заблокованою маломобільна жінка. Рятувальники оперативно вивільнили її та доставили до лікарні.

 

Фото: ворог вдарив ракетами по житлових будинках (Донецька прокуратура та ДСНС)

Дружківка постійно страждає від обстрілів

Дружківка знаходиться в 15 км від лінії фронту. Обстріли руйнують інфраструктуру, комунікації, навчальні заклади та будинки. Люди виїжджають з міста.

Нагадаємо, що в Донецькій області розширили список населених пунктів для примусової евакуації. Тоді обов'язкову евакуацію з дітьми оголосили і в Дружківці. Також дітей вивозять з населених пунктів Андріївка, Варварівка, Новоандріївка та Роганське Андріївської громади.

Як виживає Дружківка під обстрілами - читайте в матеріалі РБК-Україна.

