РФ вдарила ракетами по багатоповерхівкам в Дружківці: є поранені, серед них дитина

У ніч на 3 вересня російські війська обстріляли багатоквартирні будинки у Дружківці Донецької області. Поранення дістали семеро людей, серед яких неповнолітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру та ДСНС.
В ніч на 3 вересня російські війська здійснили обстріл Дружківки з використанням РСЗВ "Смерч". Під прицілом опинились багатоквартирні житлові будинки, де в той час перебували цивільні мешканці.
Унаслідок атаки тілесні ушкодження отримали сім людей:
Четверо чоловіків віком 42, 49, 51 та 76 років
Дві жінки, 65 та 71 року
16-річна дівчина
Серед постраждалих опинилась одна родина - чоловік, його дружина, сестра та племінник.
Медики зафіксували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, струс головного мозку та контузії. Всім потерпілим надали кваліфіковану медичну допомогу на місці та в медзакладах.
Внаслідок удару в одній із квартир залишилася заблокованою маломобільна жінка. Рятувальники оперативно вивільнили її та доставили до лікарні.
Фото: ворог вдарив ракетами по житлових будинках (Донецька прокуратура та ДСНС)
Дружківка знаходиться в 15 км від лінії фронту. Обстріли руйнують інфраструктуру, комунікації, навчальні заклади та будинки. Люди виїжджають з міста.
Нагадаємо, що в Донецькій області розширили список населених пунктів для примусової евакуації. Тоді обов'язкову евакуацію з дітьми оголосили і в Дружківці. Також дітей вивозять з населених пунктів Андріївка, Варварівка, Новоандріївка та Роганське Андріївської громади.
Як виживає Дружківка під обстрілами - читайте в матеріалі РБК-Україна.