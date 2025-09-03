РФ ударила ракетами по многоэтажкам в Дружковке: есть раненые, среди них ребенок

В ночь на 3 сентября российские войска обстреляли многоквартирные дома в Дружковке Донецкой области. Ранения получили семь человек, среди которых несовершеннолетняя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру и ГСЧС.
В ночь на 3 сентября российские войска совершили обстрел Дружковки с использованием РСЗО "Смерч". Под прицелом оказались многоквартирные жилые дома, где в то время находились гражданские жители.
В результате атаки телесные повреждения получили семь человек:
Четверо мужчин в возрасте 42, 49, 51 и 76 лет
Две женщины, 65 и 71 года
16-летняя девушка
Среди пострадавших оказалась одна семья - муж, его жена, сестра и племянник.
Медики зафиксировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения, сотрясение головного мозга и контузии. Всем пострадавшим оказали квалифицированную медицинскую помощь на месте и в медучреждениях.
В результате удара в одной из квартир осталась заблокированной маломобильная женщина. Спасатели оперативно освободили ее и доставили в больницу.
Фото: враг ударил ракетами по жилым домам (Донецкая прокуратура и ГСЧС)
Дружковка находится в 15 км от линии фронта. Обстрелы разрушают инфраструктуру, коммуникации, учебные заведения и дома. Люди выезжают из города.
Напомним, что в Донецкой области расширили список населенных пунктов для принудительной эвакуации. Тогда обязательную эвакуацию с детьми объявили и в Дружковке. Также детей вывозят из населенных пунктов Андреевка, Варваровка, Новоандреевка и Роганское Андреевской громады.
Как выживает Дружковка под обстрелами - читайте в материале РБК-Украина.