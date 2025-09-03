РФ ударила ракетами по многоэтажкам в Дружковке: есть раненые, среди них ребенок

В ночь на 3 сентября российские войска совершили обстрел Дружковки с использованием РСЗО "Смерч". Под прицелом оказались многоквартирные жилые дома, где в то время находились гражданские жители.

В результате атаки телесные повреждения получили семь человек:

Четверо мужчин в возрасте 42, 49, 51 и 76 лет

Две женщины, 65 и 71 года

16-летняя девушка

Среди пострадавших оказалась одна семья - муж, его жена, сестра и племянник.

Медики зафиксировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения, сотрясение головного мозга и контузии. Всем пострадавшим оказали квалифицированную медицинскую помощь на месте и в медучреждениях.

В результате удара в одной из квартир осталась заблокированной маломобильная женщина. Спасатели оперативно освободили ее и доставили в больницу.

Фото: враг ударил ракетами по жилым домам (Донецкая прокуратура и ГСЧС)