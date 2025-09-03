РФ вдарила ракетами по багатоповерхівкам в Дружківці: є поранені, серед них дитина

У ніч на 3 вересня російські війська обстріляли багатоквартирні будинки у Дружківці Донецької області. Поранення дістали семеро людей, серед яких неповнолітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру та ДСНС .

В ніч на 3 вересня російські війська здійснили обстріл Дружківки з використанням РСЗВ "Смерч". Під прицілом опинились багатоквартирні житлові будинки, де в той час перебували цивільні мешканці.

Унаслідок атаки тілесні ушкодження отримали сім людей:

Четверо чоловіків віком 42, 49, 51 та 76 років

Дві жінки, 65 та 71 року

16-річна дівчина

Серед постраждалих опинилась одна родина - чоловік, його дружина, сестра та племінник.

Медики зафіксували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, струс головного мозку та контузії. Всім потерпілим надали кваліфіковану медичну допомогу на місці та в медзакладах.

Внаслідок удару в одній із квартир залишилася заблокованою маломобільна жінка. Рятувальники оперативно вивільнили її та доставили до лікарні.

Фото: ворог вдарив ракетами по житлових будинках (Донецька прокуратура та ДСНС)