РФ вдарила по промисловому підприємству у Дніпрі

Дніпро регулярно опиняється під ударами. Увечері 2 жовтня після обстрілу спалахнула багатоповерхівка, з якої рятувальники евакуйовували мешканців. Того ж вечора уламки впали біля будівлі міськради, а в середмісті загорівся дах бізнес-центру.

28 вересня реактивний дрон влучив у центр міста, пошкодивши офісну будівлю, а 11 вересня Дніпро пережив масовану денну атаку, під час якої поранення дістали 11 людей.

Цієї ночі Росія також атакувала балістикою Київ, де наслідки зафіксували в чотирьох районах.