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РФ ударила по промышленному предприятию в Днепре

04:38 07.10.2026 Ср
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: экстренные службы уже работают на местах (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Ночью 7 октября Россия ударила по промышленному предприятию в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВ Александра Ганжу.

Удар пришелся на промышленное предприятие. Последствия атаки и данные о возможных пострадавших пока уточняются.

Жителей призывают оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Днепр регулярно оказывается под ударами. Вечером 2 октября после обстрела вспыхнула многоэтажка, из которой спасатели эвакуировали жителей. В тот же вечер обломки упали у здания горсовета, а в центре города загорелась крыша бизнес-центра.

28 сентября реактивный дрон попал в центр города, повредив офисное здание, а 11 сентября Днепр пережил массированную дневную атаку, во время которой ранения получили 11 человек.

Этой ночью Россия также атаковала баллистику Киев, где последствия зафиксировали в четырех районах.

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