РФ ударила по промышленному предприятию в Днепре

Днепр регулярно оказывается под ударами. Вечером 2 октября после обстрела вспыхнула многоэтажка, из которой спасатели эвакуировали жителей. В тот же вечер обломки упали у здания горсовета, а в центре города загорелась крыша бизнес-центра.

28 сентября реактивный дрон попал в центр города, повредив офисное здание, а 11 сентября Днепр пережил массированную дневную атаку, во время которой ранения получили 11 человек.

Этой ночью Россия также атаковала баллистику Киев, где последствия зафиксировали в четырех районах.