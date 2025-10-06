UA

РФ вдарила по енергетиці на Донеччині: частина населених пунктів знеструмлені

Ілюстративне фото: РФ вдарила по енергетиці на Донеччині (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні вдень російська армія завдала удару по енергетичній інфраструктурі Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання з урахуванням безпекової складової.

"Ворог прагне зробити життя на Донеччині якомога складнішим - і буде продовжувати це робити, особливо у зимовий період. Закликаю всіх цивільних: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно", - пише Філашкін.

Удари по енергетиці

Нагадаємо, 3 жовтня під час загрози балістичного удару у Донецькій області пролунали вибухи. Після цього в регіоні розпочались проблеми з енергопостачання.

Повідомлялось, що у Краматорську Слов'янську та Дружківці зникала електроенергія.

Протягом останнього тижня росіяни майже кожного дня атакували енергетичну інфраструктуру України. Після ударів у Чернігівській області понад 300 тисяч абонентів залишилися без світла

