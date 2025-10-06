РФ вдарила по енергетиці на Донеччині: частина населених пунктів знеструмлені

Сьогодні вдень російська армія завдала удару по енергетичній інфраструктурі Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.
Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання з урахуванням безпекової складової.
"Ворог прагне зробити життя на Донеччині якомога складнішим - і буде продовжувати це робити, особливо у зимовий період. Закликаю всіх цивільних: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно", - пише Філашкін.
Нагадаємо, 3 жовтня під час загрози балістичного удару у Донецькій області пролунали вибухи. Після цього в регіоні розпочались проблеми з енергопостачання.
Повідомлялось, що у Краматорську Слов'янську та Дружківці зникала електроенергія.
Протягом останнього тижня росіяни майже кожного дня атакували енергетичну інфраструктуру України. Після ударів у Чернігівській області понад 300 тисяч абонентів залишилися без світла.
За словами президента Володимира Зеленського, ситуацію з електропостачанням у найближчому майбутньому складно спрогнозувати на тлі постійних атак РФ.