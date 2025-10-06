RU

Война в Украине

РФ ударила по энергетике в Донецкой области: часть населенных пунктов обесточены

Иллюстративное фото: РФ ударила по энергетике в Донецкой области (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сегодня днем российская армия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

Сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения с учетом безопасности составляющей.

"Враг стремится сделать жизнь в Донецкой области как можно сложнее - и будет продолжать это делать, особенно в зимний период. Призываю всех гражданских: будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно", - пишет Филашкин.

Удары по энергетике

Напомним, 3 октября во время угрозы баллистического удара в Донецкой области прогремели взрывы. После этого в регионе начались проблемы с энергоснабжением.

Сообщалось, что в Краматорске Славянске Славянске и Дружковке исчезала электроэнергия.

В течение последней недели россияне почти каждый день атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. После ударов в Черниговской области более 300 тысяч абонентов остались без света.

 

Война в Украине