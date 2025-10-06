ua en ru
Зеленський про ситуацію зі світлом на тлі ударів РФ: важко сказати, що буде далі

Київ, Понеділок 06 жовтня 2025 15:57
Зеленський про ситуацію зі світлом на тлі ударів РФ: важко сказати, що буде далі Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Ситуацію з електропостачанням у найближчому майбутньому складно спрогнозувати на тлі постійних атак РФ.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з прем'єром Нідерландів Діком Схоофом.

Зеленський, коментуючи удари Росії по енергооб'єктах, наголосив, що зараз потрібно готуватися до всього.

Зокрема, за його словами, окупанти "робитимуть усе", щоб Україна не змогла займатися видобутком газу. І захистити абсолютно всі об'єкти буде складно.

За словами президента, поставлено завдання передбачити кошти на імпорт газу, щоб забезпечити потреби українців. Зараз влада вже розуміє, яка саме сума буде потрібна.

"Що буде з електрикою? Сьогодні мені складно сказати. Ми будемо готові до всіх викликів у відповідь. Ми щодня працюємо над цим. Будемо захищати, будемо боротися. Росіяни повинні знати, що ми, крок за кроком, будемо збільшувати виробництво всього того, щоб вони теж відчували те, що ми відчуваємо", - зазначив він.

Атаки Росії на енергетику

Нагадаємо, російські окупанти минулого тижня завдали серію ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури.

Зокрема, після ударів у Чернігівській області понад 300 тисяч абонентів залишилися без світла. У регіоні ввели графіки відключень світла.

Також через атаку РФ Чорнобильська АЕС опинилася в стані блекауту.

