Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

РФ вдарила по підстанціях "Укрзалізниці": що з маршрутами і рухом поїздів

Фото: "Укрзалізниця" оприлюднила графік затримки пасажирських поїздів (Facebook/Ukrzaliznytsya)
Автор: Марина Балабан

Внаслідок комплексної атаки ворога по підстанціях пасажирські поїзди одеського та дніпровського напрямку курсуватимуть із затримками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці" в Telegram.

Частина рейсів прямують зміненими маршрутами, вже задіяно 20 резервних тепловозів. Низку поїздів диспетчери зупиняли на безпечній відстані від зони ураження, повідомили в "Укрзалізниці".

Також у компанії запевнили, що знаходяться на зв'язку з диспетчерськими командами іноземних залізниць для координації пересадок, очікування поїздів та пришвидшеного прикордонний контроль. Зокрема, це стосується міжнародних стиковок в Хелмі та Перемишлі.

У приміському сполученні будуть затримки і тимчасові обмеження маршрутів, зранку буде неможливо виконати такі рейси:

  • №6501/6592 Знамʼянка - ім. Шевченка - Черкаси;
  • №6503 Знамʼянка - Миронівка;
  • №6331 Знамʼянка - Помічна;
  • №6332 Колосівка - Знамʼянка скорочено до ст.Кропивницький;
  • №6036 Помічна - Знамʼянка скорочено маршрут до ст.Сахарна.

"Триває робота над відновленням живлення для засобів сигналізації, наразі рух налагоджено в резервному форматі", - інформували в "Укрзалізниці". 

Атаки армії РФ на "Укрзалізницю"

У ніч на 17 вересня окупанти знову вдарили по "Укрзалізниці". У компанії попереджали про затримку в графіку руху та скасування деяких поїздів.

Раніше РБК-Україна писало, що з липня росіяни розпочали хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру України.

Окупанти намагаються зруйнувати ключові вузлові станції. Під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали.

