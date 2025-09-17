РФ вдарила по підстанціях "Укрзалізниці": що з маршрутами і рухом поїздів

Частина рейсів прямують зміненими маршрутами, вже задіяно 20 резервних тепловозів. Низку поїздів диспетчери зупиняли на безпечній відстані від зони ураження, повідомили в "Укрзалізниці".

Також у компанії запевнили, що знаходяться на зв'язку з диспетчерськими командами іноземних залізниць для координації пересадок, очікування поїздів та пришвидшеного прикордонний контроль. Зокрема, це стосується міжнародних стиковок в Хелмі та Перемишлі.

У приміському сполученні будуть затримки і тимчасові обмеження маршрутів, зранку буде неможливо виконати такі рейси:

№6501/6592 Знамʼянка - ім. Шевченка - Черкаси;

№6503 Знамʼянка - Миронівка;

№6331 Знамʼянка - Помічна;

№6332 Колосівка - Знамʼянка скорочено до ст.Кропивницький;

№6036 Помічна - Знамʼянка скорочено маршрут до ст.Сахарна.

"Триває робота над відновленням живлення для засобів сигналізації, наразі рух налагоджено в резервному форматі", - інформували в "Укрзалізниці".