РФ ударила по подстанциям "Укрзализныци": что с маршрутами и движением поездов

Часть рейсов следуют измененными маршрутами, уже задействовано 20 резервных тепловозов. Ряд поездов диспетчеры останавливали на безопасном расстоянии от зоны поражения, сообщили в "Укрзализныце".

Также в компании заверили, что находятся на связи с диспетчерскими командами иностранных железных дорог для координации пересадок, ожидания поездов и ускоренного пограничного контроля. В частности, это касается международных стыковок в Хелме и Перемышле.

В пригородном сообщении будут задержки и временные ограничения маршрутов, утром будет невозможно выполнить такие рейсы:

№6501/6592 Знаменка - им. Шевченко - Черкассы;

№6503 Знаменка - Мироновка;

№6331 Знаменка - Помична;

№6332 Колосовка - Знаменка сокращенно до ст.Кропивницкий;

№6036 Помошная - Знаменка сокращен маршрут до ст.Сахарная.

"Продолжается работа над восстановлением питания для средств сигнализации, сейчас движение налажено в резервном формате", - информировали в "Укрзалізниці".