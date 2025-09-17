РФ вдарила по підстанціях "Укрзалізниці": що з маршрутами і рухом поїздів
Внаслідок комплексної атаки ворога по підстанціях пасажирські поїзди одеського та дніпровського напрямку курсуватимуть із затримками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці" в Telegram.
Частина рейсів прямують зміненими маршрутами, вже задіяно 20 резервних тепловозів. Низку поїздів диспетчери зупиняли на безпечній відстані від зони ураження, повідомили в "Укрзалізниці".
Також у компанії запевнили, що знаходяться на зв'язку з диспетчерськими командами іноземних залізниць для координації пересадок, очікування поїздів та пришвидшеного прикордонний контроль. Зокрема, це стосується міжнародних стиковок в Хелмі та Перемишлі.
У приміському сполученні будуть затримки і тимчасові обмеження маршрутів, зранку буде неможливо виконати такі рейси:
- №6501/6592 Знамʼянка - ім. Шевченка - Черкаси;
- №6503 Знамʼянка - Миронівка;
- №6331 Знамʼянка - Помічна;
- №6332 Колосівка - Знамʼянка скорочено до ст.Кропивницький;
- №6036 Помічна - Знамʼянка скорочено маршрут до ст.Сахарна.
"Триває робота над відновленням живлення для засобів сигналізації, наразі рух налагоджено в резервному форматі", - інформували в "Укрзалізниці".
Атаки армії РФ на "Укрзалізницю"
У ніч на 17 вересня окупанти знову вдарили по "Укрзалізниці". У компанії попереджали про затримку в графіку руху та скасування деяких поїздів.
Раніше РБК-Україна писало, що з липня росіяни розпочали хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру України.
Окупанти намагаються зруйнувати ключові вузлові станції. Під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали.