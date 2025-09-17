ua en ru
Ср, 17 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ вдарила по підстанціях "Укрзалізниці": що з маршрутами і рухом поїздів

Україна , Середа 17 вересня 2025 07:15
UA EN RU
РФ вдарила по підстанціях "Укрзалізниці": що з маршрутами і рухом поїздів Фото: "Укрзалізниця" оприлюднила графік затримки пасажирських поїздів (Facebook/Ukrzaliznytsya)
Автор: Марина Балабан

Внаслідок комплексної атаки ворога по підстанціях пасажирські поїзди одеського та дніпровського напрямку курсуватимуть із затримками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці" в Telegram.

Частина рейсів прямують зміненими маршрутами, вже задіяно 20 резервних тепловозів. Низку поїздів диспетчери зупиняли на безпечній відстані від зони ураження, повідомили в "Укрзалізниці".

Також у компанії запевнили, що знаходяться на зв'язку з диспетчерськими командами іноземних залізниць для координації пересадок, очікування поїздів та пришвидшеного прикордонний контроль. Зокрема, це стосується міжнародних стиковок в Хелмі та Перемишлі.

У приміському сполученні будуть затримки і тимчасові обмеження маршрутів, зранку буде неможливо виконати такі рейси:

  • №6501/6592 Знамʼянка - ім. Шевченка - Черкаси;
  • №6503 Знамʼянка - Миронівка;
  • №6331 Знамʼянка - Помічна;
  • №6332 Колосівка - Знамʼянка скорочено до ст.Кропивницький;
  • №6036 Помічна - Знамʼянка скорочено маршрут до ст.Сахарна.

"Триває робота над відновленням живлення для засобів сигналізації, наразі рух налагоджено в резервному форматі", - інформували в "Укрзалізниці".

Атаки армії РФ на "Укрзалізницю"

У ніч на 17 вересня окупанти знову вдарили по "Укрзалізниці". У компанії попереджали про затримку в графіку руху та скасування деяких поїздів.

Раніше РБК-Україна писало, що з липня росіяни розпочали хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру України.

Окупанти намагаються зруйнувати ключові вузлові станції. Під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Потяги
Новини
ЗСУ рвуть ворога на всіх фронтах: Сирський назвав втрати РФ за 2025 рік
ЗСУ рвуть ворога на всіх фронтах: Сирський назвав втрати РФ за 2025 рік
Аналітика
Не можу підтримати тренди в уряді на роздачу грошей, яких нема: інтерв’ю з Гетманцевим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Не можу підтримати тренди в уряді на роздачу грошей, яких нема: інтерв’ю з Гетманцевим