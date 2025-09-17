ua en ru
РФ ударила по подстанциям "Укрзализныци": что с маршрутами и движением поездов

Украина, Среда 17 сентября 2025 07:15
РФ ударила по подстанциям "Укрзализныци": что с маршрутами и движением поездов Фото: "Укрзализныця" обнародовала график задержки пассажирских поездов (Facebook/Ukrzaliznytsya)
Автор: Марина Балабан

В результате комплексной атаки врага по подстанциям пассажирские поезда одесского и днепровского направления будут курсировать с задержками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныци" в Telegram.

Часть рейсов следуют измененными маршрутами, уже задействовано 20 резервных тепловозов. Ряд поездов диспетчеры останавливали на безопасном расстоянии от зоны поражения, сообщили в "Укрзализныце".

Также в компании заверили, что находятся на связи с диспетчерскими командами иностранных железных дорог для координации пересадок, ожидания поездов и ускоренного пограничного контроля. В частности, это касается международных стыковок в Хелме и Перемышле.

В пригородном сообщении будут задержки и временные ограничения маршрутов, утром будет невозможно выполнить такие рейсы:

  • №6501/6592 Знаменка - им. Шевченко - Черкассы;
  • №6503 Знаменка - Мироновка;
  • №6331 Знаменка - Помична;
  • №6332 Колосовка - Знаменка сокращенно до ст.Кропивницкий;
  • №6036 Помошная - Знаменка сокращен маршрут до ст.Сахарная.

"Продолжается работа над восстановлением питания для средств сигнализации, сейчас движение налажено в резервном формате", - информировали в "Укрзалізниці".

Атаки армии РФ на "Укрзализныцю"

В ночь на 17 сентября оккупанты снова ударили по "Укрзализныце". В компании предупреждали о задержке в графике движения и отмене некоторых поездов.

Ранее РБК-Украина писало, что с июля россияне начали волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуру Украины.

Оккупанты пытаются разрушить ключевые узловые станции. Под удар попадают и энергетические подстанции, и локомотивные депо, и пассажирские вокзалы.

