UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

РФ вдарила по підприємству у Запоріжжі, спалахнула сильна пожежа

22:22 15.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: пожежа на місці удару РФ по Запоріжжю (t.me/zoda_gov_ua)

Окупанти обстріляли Запоріжжя увечері 15 жовтня. Після удару горить приватне підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна у Telegram.

Росія била по підприємству

Семікін зазначив, що Запоріжжя знову опинилося під ворожим ударом.

"Є влучання по приватному підприємству, там виникла пожежа", - каже він.

За попередньою інформацією ОВА, поранених немає. Інформація уточнюється.

Місцеві медіа пишуть, що "приліт" був у районі пивзаводу.

Удари по Запоріжжю

Раніше РБК-Україна писало, що Росія 14 жовтня завдала ударів по приватному сектору Запоріжжя. У Вознесенівському районі пошкоджені будинки, триває пошуково-рятувальна операція. Рятувальникам вдалось дістали з-під завалів чоловіка.

Крім того, вранці 10 жовтня російські війська завдали авіаудару по Запоріжжю. Окупанти влучили у п'ятиповерхівку та вбили 20 людей.

Також повідомлялося, що росіяни зранку 9 жовтня знову били по Запоріжжю. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина та постраждали семеро містян.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЗапоріжжяВійна Росії проти України