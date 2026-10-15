РФ ударила по предприятию в Запорожье, начался сильный пожар

Россия била по предприятию

Семикин отметил, что Запорожье снова оказалось под вражеским ударом.

"Есть попадание по частному предприятию, там возник пожар", - говорит он.

По предварительной информации ОВА, раненых нет. Информация уточняется.

Местные медиа пишут, что "прилет" был в районе пивзавода.

Удары по Запорожью

Ранее РБК-Украина писало, что Россия 14 октября нанесла удары по частному сектору Запорожья. В Вознесеновском районе повреждены дома, идет поисково-спасательная операция. Спасателям удалось достать из-под завалов мужчину.

Кроме того, утром 10 октября российские войска нанесли авиаудар по Запорожью. Оккупанты попали в пятиэтажку и убили 20 человек.