РФ ударила по предприятию в Запорожье, начался сильный пожар

Оккупанты обстреляли Запорожье вечером 15 октября. После удара горит частное предприятие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской ОВА Михаила Семикина в Telegram.
Семикин отметил, что Запорожье снова оказалось под вражеским ударом.
"Есть попадание по частному предприятию, там возник пожар", - говорит он.
По предварительной информации ОВА, раненых нет. Информация уточняется.
Местные медиа пишут, что "прилет" был в районе пивзавода.
Ранее РБК-Украина писало, что Россия 14 октября нанесла удары по частному сектору Запорожья. В Вознесеновском районе повреждены дома, идет поисково-спасательная операция. Спасателям удалось достать из-под завалов мужчину.
Кроме того, утром 10 октября российские войска нанесли авиаудар по Запорожью. Оккупанты попали в пятиэтажку и убили 20 человек.
Также сообщалось, что россияне утром 9 октября снова били по Запорожью. В результате вражеского обстрела погиб человек и пострадали семь горожан.