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РФ ударила по предприятию в Запорожье, начался сильный пожар

22:22 15.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: пожар на месте удара РФ по Запорожью (t.me/zoda_gov_ua)

Оккупанты обстреляли Запорожье вечером 15 октября. После удара горит частное предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской ОВА Михаила Семикина в Telegram.

Россия била по предприятию

Семикин отметил, что Запорожье снова оказалось под вражеским ударом.

"Есть попадание по частному предприятию, там возник пожар", - говорит он.

По предварительной информации ОВА, раненых нет. Информация уточняется.

Местные медиа пишут, что "прилет" был в районе пивзавода.

Удары по Запорожью

Ранее РБК-Украина писало, что Россия 14 октября нанесла удары по частному сектору Запорожья. В Вознесеновском районе повреждены дома, идет поисково-спасательная операция. Спасателям удалось достать из-под завалов мужчину.

Кроме того, утром 10 октября российские войска нанесли авиаудар по Запорожью. Оккупанты попали в пятиэтажку и убили 20 человек.

Также сообщалось, что россияне утром 9 октября снова били по Запорожью. В результате вражеского обстрела погиб человек и пострадали семь горожан.

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