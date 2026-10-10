Удар Росії по Запоріжжю вбив 20 людей, зокрема 3 дітей

Російська атака на Запоріжжя, яку сталася 10 жовтня, обірвала життя вже 20 мирних мешканців міста. Кількість загиблих може зрости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС України.

Через пряме влучання частина під'їзду багатоповерхівки зазнала руйнувань - конструкції обвалилися на рівні другого поверху. Також пошкоджено сусідні житлові будинки.

Одразу стало відомо, що внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, а під завалами перебувають люди.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня російські війська завдали удару по Запоріжжю, влучивши у п'ятиповерховий житловий будинок.

Працівникам ДСНС вдалося врятувати 3 людей. Також вказано, що психологи надали допомогу 35 громадянам.

Згідно з останніми даними, ще 18 цивільних постраждали, з них 3 дитини.

"До 20 людей зросла кількість загиблих через авіаудар росіян, з них 3 дитини", - йдеться в заяві рятувальників.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що росіяни вбили хлопчика та поранили ще двох дітей на Дніпропетровщині.

Також стало відомо про наслідки нового ворожого удару по Києву - цього разу росіяни влучили в ресторан.