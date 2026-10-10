ua en ru
Сб, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Удар Росії по Запоріжжю вбив 20 людей, зокрема 3 дітей

18:42 10.10.2026 Сб
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Удар Росії по Запоріжжю вбив 20 людей, зокрема 3 дітей Фото: Розбір завалів триває досі (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російська атака на Запоріжжя, яку сталася 10 жовтня, обірвала життя вже 20 мирних мешканців міста. Кількість загиблих може зрости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС України.

"До 20 людей зросла кількість загиблих через авіаудар росіян, з них 3 дитини", - йдеться в заяві рятувальників.

Згідно з останніми даними, ще 18 цивільних постраждали, з них 3 дитини.

Працівникам ДСНС вдалося врятувати 3 людей. Також вказано, що психологи надали допомогу 35 громадянам.

"Аварійно-рятувальні роботи тривають", - наголосили надзвичайники.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня російські війська завдали удару по Запоріжжю, влучивши у п'ятиповерховий житловий будинок.

Одразу стало відомо, що внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, а під завалами перебувають люди.

Через пряме влучання частина під'їзду багатоповерхівки зазнала руйнувань - конструкції обвалилися на рівні другого поверху. Також пошкоджено сусідні житлові будинки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що росіяни вбили хлопчика та поранили ще двох дітей на Дніпропетровщині.

Також стало відомо про наслідки нового ворожого удару по Києву - цього разу росіяни влучили в ресторан.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Запоріжжя Війна Росії проти України ДСНС
Новини
Україна найближчими днями отримає від Фінляндії амуніцію для F-16
Україна найближчими днями отримає від Фінляндії амуніцію для F-16
Аналітика
Чи залишиться Україна без супутникового звʼязку: інтервʼю з постачальником Starlink в Україні
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чи залишиться Україна без супутникового звʼязку: інтервʼю з постачальником Starlink в Україні