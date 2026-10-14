Росія накрила ударами кілька вулиць Запоріжжя, людей дістають з-під завалів

Росія 14 жовтня завдала ударів по приватному сектору Запоріжжя. У Вознесенівському районі пошкоджені будинки, триває пошуково-рятувальна операція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram співголови Ради оборони Запорізької області Івана Федорова.

Про удар по житловому сектору міста Федоров повідомив о 12:43.

Згодом він уточнив, що російська атака зачепила кілька вулиць приватного сектору у Вознесенівському районі.

Є поранені, на місці розпочали оперативно-пошукову операцію.

На фото з місця удару видно пошкоджені приватні будинки. У частині осель зруйновані стіни, в інших вибиті вікна.

Крім того, за словами Федорова, рятувальникам вдалось дістали з-під завалів чоловіка.

Наразі постраждалий перебуває у тяжкому стані під наглядом лікарів.