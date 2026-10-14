Росія накрила ударами кілька вулиць Запоріжжя, людей дістають з-під завалів
Росія 14 жовтня завдала ударів по приватному сектору Запоріжжя. У Вознесенівському районі пошкоджені будинки, триває пошуково-рятувальна операція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram співголови Ради оборони Запорізької області Івана Федорова.
Про удар по житловому сектору міста Федоров повідомив о 12:43.
Згодом він уточнив, що російська атака зачепила кілька вулиць приватного сектору у Вознесенівському районі.
Є поранені, на місці розпочали оперативно-пошукову операцію.
На фото з місця удару видно пошкоджені приватні будинки. У частині осель зруйновані стіни, в інших вибиті вікна.
Крім того, за словами Федорова, рятувальникам вдалось дістали з-під завалів чоловіка.
Наразі постраждалий перебуває у тяжкому стані під наглядом лікарів.
Нагадаємо, вранці 10 жовтня російські війська завдали авіаудару по Запоріжжю, влучивши у п'ятиповерховий житловий будинок.
Унаслідок атаки загинули 20 людей, зокрема троє дітей, ще 18 цивільних постраждали.