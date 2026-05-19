РФ вдарила одразу по кількох газових обʼєктах на Чернігівщині

Атаки на "Нафтогаз"

Напередодні ввечері, 18 травня, російські війська завдали удару трьома балістичними ракетами по об'єктах "Нафтогазу" у Дніпропетровській області. Тоді були зафіксовані значні пошкодження та руйнування.

Перед цим кілька російських дронів також атакували об'єкти критичної інфраструктури "Нафтогазу" на Дніпропетровщині. Серед цілей був автозаправний комплекс "Укрнафта", якою володіє держава.

Унаслідок того удару АЗС була повністю знищена, а дві працівниці отримали травми.

Також у компанії показали, який вигляд має зруйнована автозаправка після російської атаки.