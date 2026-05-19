РФ ударила сразу по нескольким газовым объектам на Черниговщине

Атаки на "Нафтогаз"

Накануне вечером, 18 мая, российские войска нанесли удар тремя баллистическими ракетами по объектам "Нафтогаза" в Днепропетровской области. Тогда были зафиксированы значительные повреждения и разрушения.

Перед этим несколько российских дронов также атаковали объекты критической инфраструктуры "Нафтогаза" в Днепропетровской области. Среди целей был автозаправочный комплекс "Укрнафта", которой владеет государство.

В результате того удара АЗС была полностью уничтожена, а две работницы получили травмы.

Также в компании показали, как выглядит разрушенная автозаправка после российской атаки.