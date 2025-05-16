РФ вдарила по Одеській області: троє поранених, знищено будинок директора зоопарку

Як зазначає ДСНС, внаслідок атаки зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди, гараж з трьома автомобілями. Виникли пожежі, які вже ліквідували.

За попередньою інформацією, постраждало три людини, яких було госпіталізовано.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що вночі росіяни ударили по Одеському та Білгород-Дністровському районам. За його словами, один чоловік після отримання медичної допомоги продовжує лікування амбулаторно, ще один поранений перебуває у стані середньої тяжкості, постраждала жінка - у вкрай тяжкому стані.

Фото: рятувальники показали фото наслідків атаки на Одеську область (t.me/dsns_telegram)

Крім того, відомо, що російський дрон знищив будинок директора Одеського зоопарку у селищі Овідіополь під Одесою. Чоловік не постраждав, але його домашні улюбленці опинилися у небезпеці - деякі загубилися під час вибуху.

Фото: дрон РФ знищив будинок директора Одеського зоопарку (скриншот facebook.com_КУ_"Одеський_зоопарк")