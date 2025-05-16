РФ ударила по Одесской области: трое раненых, уничтожен дом директора зоопарка

Как отмечает ГСЧС, в результате атаки разрушены частные жилые дома, хозяйственные постройки, гараж с тремя автомобилями. Возникли пожары, которые уже ликвидировали.

По предварительной информации, пострадали три человека, которые были госпитализированы.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что ночью россияне ударили по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам. По его словам, один человек после получения медицинской помощи продолжает лечение амбулаторно, еще один раненый находится в состоянии средней тяжести, пострадавшая женщина - в крайне тяжелом состоянии.

Фото: спасатели показали фото последствий атаки на Одесскую область (t.me/dsns_telegram)

Кроме того, известно, что российский дрон уничтожил дом директора Одесского зоопарка в поселке Овидиополь под Одессой. Мужчина не пострадал, но его домашние любимцы оказались в опасности - некоторые потерялись во время взрыва.

Фото: дрон РФ уничтожил дом директора Одесского зоопарка (скриншот facebook.com_КУ_"Одесский_зоопарк")