РФ ударила по Одесской области: трое раненых, уничтожен дом директора зоопарка

Российские оккупанты дронами атаковали Одесскую область в ночь на 16 мая. В результате вражеской атаки уничтожены дома и авто, три человека пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Как отмечает ГСЧС, в результате атаки разрушены частные жилые дома, хозяйственные постройки, гараж с тремя автомобилями. Возникли пожары, которые уже ликвидировали.
По предварительной информации, пострадали три человека, которые были госпитализированы.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что ночью россияне ударили по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам. По его словам, один человек после получения медицинской помощи продолжает лечение амбулаторно, еще один раненый находится в состоянии средней тяжести, пострадавшая женщина - в крайне тяжелом состоянии.
Фото: спасатели показали фото последствий атаки на Одесскую область (t.me/dsns_telegram)
Кроме того, известно, что российский дрон уничтожил дом директора Одесского зоопарка в поселке Овидиополь под Одессой. Мужчина не пострадал, но его домашние любимцы оказались в опасности - некоторые потерялись во время взрыва.
Фото: дрон РФ уничтожил дом директора Одесского зоопарка (скриншот facebook.com_КУ_"Одесский_зоопарк")
Этой ночью российские захватчики снова выпустили по Украине ударные дроны. Движение вражеских беспилотников фиксировали в Сумской, Полтавской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях.
Дроны РФ также долетели и до Киева. В столице Украины утром работала ПВО. В Святошинском районе Киева упали обломки, там произошел пожар.
Как позже уточнила КГВА, обломки упали на территории котельной. Также есть информация о повреждении окон и автомобилей в жилом квартале.
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