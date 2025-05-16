Рухаються з півночі та півдня: у низці областей тривога через атаку "Шахедів"

Російські загарбники у ніч проти 16 травня запустили дрони-камікадзе з двох напрямків у бік України для чергової повітряної атаки. У кількох областях була оголошена тривога через загрозу ударів "Шахедами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Військові цієї ночі спочатку інформували про фіксацію руху ударних безпілотників противника з північного напрямку, зокрема з території Курської області РФ, та за південного, які російські окупанти запускали з тимчасово підконтрольних районів Херсонської області.

Ворожі дрони-камікадзе фіксувалися в центральній частині Харківської області, на півночі Донецької області, у Сумській області.

Також у Повітряних силах попереджали мешканців Чернігівської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей про загрозу атак противника із застосуванням ударних БПЛА з різних напрямків.

О 01:33 військові заявили про рух безпілотників противника у бік міста Павлоград Дніпропетровської області.

Дані про рух "Шахедів"

О 01:40 військові оновили дані щодо руху дронів-камікадзе ворога. Вказується, що ударні БПЛА фіксуються:

в центральній частині Харківської області та на сході (курс - західний / південно-західний),

на півночі Донецької області (курс - західний),

з Курської області заходять в повітряний простір Сумської області (курс - західний / південно-західний),

на сході Чернігівської області (курс - західний / південно-західний),

на південному сході Полтавської області (курс - курс - західний / південно-західний / північно-західний),

на сході Дніпропетровської області (курс - південно-західний).

Крім того, військові повідомили про рух БПЛА ворога зі сходу у бік міста Чернігів. Також про рух дронів-камікадзе зі сходу у бік міста попередили мешканців Полтави.

"В акваторії Чорного моря з ТОТ Херсонщини ворожі БПЛА, курс - західний / північно-західний", - передали у Повітряних силах о 01:56.

О 02:20 Повітряні сили представили оновлені дані щодо руху ударних БПЛА противника. Так, дрони-камікадзе росіян були помічені:

в центральній частині Харківської області та на півдні (курс - західний / південно-західний),

на межі Полтавської та Харківської областей (курс - північно-західний),

в центральній частині Сумської області (курс - південно-західний),

в центральній частині Чернігівської області (курс - західний / південно-західний),

в центральній частині Полтавської області (курс - курс - західний/північно-західний),

на півночі та півдні Дніпропетровської області (курс - південно / північно-західний).

Представники місцевої влади в областях, де оголошена повітряна тривога, закликають громадян перебувати в укриттях та дотримуватися правила щодо "двох стін".

Станом на зараз карта повітряної тривоги в України виглядає так:

Також зазначимо, в моніторингових групах пишуть про можливу масовану атаку ударними безпілотниками цієї ночі, та повідомляють, що ворог запустив по Україні понад сто дронів-камікадзе.