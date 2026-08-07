РФ вдарила по Одесі, є "приліт" по стадіону "Чорноморця"
Російські окупанти вдарили у пятницю, 7 серпня, по Одесі. Внаслідок обстрілу постраждав стадіон "Чорноморця".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака і допис глави Одеської ОДА(ОВА) Олега Кіпера
"Ворог атакував Одесу. Постраждала спортивна інфраструктура. Попередньо, є постраждалі", - йдеться у його заяві.
Лисак додав, що всі подробиці ворожого обстрілу наразі з'ясовуються.
Глава ОВА не розповів, куди саме відбувся російський "приліт", проте раніше в соцмережах повідомляли про удар по стадіону "Чорноморця".
Місцеві Telegram-канали пишуть, що стадіон зазнав пошкоджень - зокрема, були вибиті вікна, а навколо горить трава.
Крім того, попередньо повідомляється про одного постраждалого внаслідок обстрілу.
Кіпер підтвердив, що внаслідок удару було пошкоджено футбольний стадіон "Чорноморець" в центрі міста.
"Зазнали руйнувань дах, скління та трибуни. За попередньою інформацією, на жаль, постраждала одна людина", - йдеться в його заяві.
Оновлено о 16:17
Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ворожої атаки 29-річна жінка отримала осколкові поранення, їй надається уся необхідна допомога. Він додав, що на місці "прильоту" працюють всі відповідні служби.
Нагадаємо, вночі 5 серпня російські окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ворожим ударом опинилися цивільні об'єкти та місцеве підприємство.
Крім того, 4 серпня російська армія завдала ракетного удару по передмістю Одеси. Вони влучили поблизу ринку, де перебували люди. Унаслідок атаки пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура.