РФ ударила по Одессе, есть "прилет" по стадиону "Черноморца"

Российские оккупанты ударили в пятницу, 7 августа, по Одессе. В результате обстрела пострадал стадион "Черноморца".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака и сообщение главы Одесской ОГА(ОВА) Олега Кипера.

"Враг атаковал Одессу. Пострадала спортивная инфраструктура. Предварительно есть пострадавшие", - говорится в его заявлении.

Лысак добавил, что все подробности вражеского обстрела выясняются.

Глава ОВА не рассказал, куда именно произошел российский "прилет", однако ранее в соцсетях сообщали об ударе по стадиону "Черноморца".

Местные Telegram-каналы пишут, что стадион получил повреждения - в частности, были выбиты окна, а вокруг горит трава.

Кроме того, предварительно сообщается об одном пострадавшем в результате обстрела.

Кипер подтвердил, что в результате удара был поврежден футбольный стадион "Черноморец" в центре города.

"Разрушениям подверглись крыша, остекление и трибуны. По предварительной информации, к сожалению, пострадал один человек", - говорится в его заявлении.

Обновлено в 16:17

Олег Кипер сообщил, что в результате вражеской атаки 29-летняя женщина получила осколочные ранения, ей предоставляется вся необходимая помощь. Он добавил, что на месте "прилета" работают все соответствующие службы.