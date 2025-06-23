РФ вдарила по Одещині: зруйновано школу, під завалами можуть бути люди

Атака на Україну 23 червня

Увечері 22 червня російські війська атакували околиці одного з сіл Сновської громади на Чернігівщині. Удар був завданий дронами-камікадзе типу "Ланцет".

Внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще десятеро отримали поранення, серед них - троє дітей.

Після нічної комбінованої атаки Росії Київ та Київська область опинилися в центрі масштабних руйнувань.

У столиці зафіксовано численні пошкодження будинків, бізнес-центрів та інфраструктури, а також пожежі. Внаслідок ударів загинули щонайменше сім людей, ще 19 отримали поранення, серед яких вагітна жінка і діти.

Ракетні удари супроводжувалися масштабними вибухами, зокрема в районах Голосіївському, Дарницькому, Солом’янському, Святошинському, Шевченківському та Подільському.

У деяких локаціях сталося загоряння дахів будівель і автомобілів. Внаслідок падіння уламків також постраждали люди - їхній стан різний, кілька осіб госпіталізовані.

У Київській області найбільше постраждали Бориспільський, Білоцерківський і Бучанський райони.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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