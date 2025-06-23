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Росія вдарила "Ланцетом" по Чернігівщині: двоє загиблих, серед поранених діти

Понеділок 23 червня 2025 09:12
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Росія вдарила "Ланцетом" по Чернігівщині: двоє загиблих, серед поранених діти Фото: Росіяни вдарили "Ланцетом" по Чернігівщині (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія вдарила "Ланцетом" по Чернігівщині. Двоє загиблих, серед поранених є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Увечері 22 червня російські війська атакували околиці одного з сіл Сновської громади на Чернігівщині. Удар був завданий дронами-камікадзе типу "Ланцет".

Внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще десятеро отримали поранення, серед них - троє дітей.

Постраждалі перебувають у медичних закладах. Двоє поранених у тяжкому стані були доправлені до обласної лікарні. Решта отримали поранення середньої тяжкості, за їхнім станом стежать лікарі.

Чаус наголосив, що агресор діє жорстоко і закликав пам'ятати про це.

Обстріл Київської області та Києва

Після нічної комбінованої атаки Росії Київ та Київська область опинилися в центрі масштабних руйнувань.

У столиці зафіксовано численні пошкодження будинків, бізнес-центрів та інфраструктури, а також пожежі. Внаслідок ударів загинули щонайменше п’ять людей, ще 13 отримали поранення, серед яких вагітна жінка і діти.

Ракетні удари супроводжувалися масштабними вибухами, зокрема в районах Голосіївському, Дарницькому, Солом’янському, Святошинському, Шевченківському та Подільському. У деяких локаціях сталося загоряння дахів будівель і автомобілів. Внаслідок падіння уламків також постраждали люди - їхній стан різний, кілька осіб госпіталізовані.

У Київській області найбільше постраждали Бориспільський, Білоцерківський і Бучанський райони. Там пошкоджено житлові будинки, готель із медичним закладом та автомобілі. Через обстріли загинула жінка 1957 року народження, ще вісім осіб отримали поранення, зокрема двоє рятувальників.

Рятувальники продовжують ліквідацію пожеж і розбір завалів. На місці працюють близько 260 рятувальників і 60 одиниць техніки.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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