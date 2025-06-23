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РФ ударила по Одесской области: разрушена школа, под завалами могут быть люди

Фото: РФ разрушила школу, под завалами могут быть люди (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия ударила по Одесской области. Атака задела местную школу, что привело к разрушениям.

Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Как сообщают, россияне атаковали Белгород-Днестровский баллистическими ракетами, разрушив местное учебное заведение.

По словам главы Одесской ОГА, под завалами могут находиться взрослые из преподавательского состава.

По информации, детей в здании не было - они сейчас на каникулах. Продолжаются работы по ликвидации последствий и поиску пострадавших.

Атака на Украину 23 июня

Вечером 22 июня российские войска атаковали окрестности одного из сел Сновской общины на Черниговщине. Удар был нанесен дронами-камикадзе типа "Ланцет".

В результате атаки погибли два человека. Еще десять получили ранения, среди них - трое детей.

После ночной комбинированной атаки России Киев и Киевская область оказались в центре масштабных разрушений.

В столице зафиксированы многочисленные повреждения домов, бизнес-центров и инфраструктуры, а также пожары. В результате ударов погибли по меньшей мере семь человек, еще 19 получили ранения, среди которых беременная женщина и дети.

Ракетные удары сопровождались масштабными взрывами, в частности в районах Голосеевском, Дарницком, Соломенском, Святошинском, Шевченковском и Подольском.

В некоторых локациях произошло возгорание крыш зданий и автомобилей. В результате падения обломков также пострадали люди - их состояние разное, несколько человек госпитализированы.

В Киевской области больше всего пострадали Бориспольский, Белоцерковский и Бучанский районы.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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