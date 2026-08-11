РФ вдарила по об'єкту ДТЕК "Нафтогаз" на Полтавщині, видобуток газу зупинено

Російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру ДТЕК "Нафтогаз". Внаслідок удару на Полтавщині довелося зупинити роботу об'єкту газовидобутку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДТЕК.
У компанії повідомили, що сьогодні під ударом знову опинилася енергетична інфраструктура ДТЕК "Нафтогаз".
Внаслідок атаки роботу одного з об'єктів газовидобутку у Полтавській області було зупинено.
Про інші наслідки удару, масштаби пошкоджень або постраждалих у повідомленні компанії не йдеться.
У ніч на 9 серпня російські війська завдали по Одеській області один із найбільш масованих ударів за рік, внаслідок якогозазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури. Через серйозність наслідків відновлення електропостачання в регіоні може тривати тривалий час.
Після нічної атаки РФ 9 серпня та на момент 11 серпня енергетики майже повністю відновили електропостачання Одеси. Однак через спеку навантаження на мережі залишається високим, тому близько 2,6 тис. сімей у Пересипському районі поки що залишаються без світла. Роботи з відновлення продовжуються.
Нагадуємо, що з початку року машинобудівні підприємства ДТЕК відновили та виготовили понад 1 тис. одиниць гірничо-шахтного обладнання. Крім того, виробництво випустило 1,2 млн запчастин та комплектуючих для забезпечення роботи підприємств.