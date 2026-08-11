ДТЕК готується до зими: виготовлено 8 комбайнів для шахт та 1,2 млн запчастин

Машинобудівні підприємства ДТЕК від початку року виготовили та відремонтували понад 1 тис. одиниць гірничо-шахтного обладнання, а також випустили 1,2 млн запчастин і комплектуючих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що в січні-липні 2026 року машинобудівні підприємства ДТЕК випустили 1,2 млн запчастин і комплектуючих.

Також вони виготовили та відремонтували понад 1 тис. одиниць гірничо-шахтного обладнання, серед яких - 8 нових прохідницьких та очисних комбайнів, а також три електродвигуни українського виробництва.



У компанії підкреслили, що машинобудівники працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити шахти необхідним обладнанням напередодні старту нового опалювального сезону.



"Усі чудово розуміють, що для проходження наступної воєнної зими маємо працювати максимально злагоджено і готувати все завчасно", - зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Завдяки роботі машинобудівників українські шахти отримують необхідне обладнання та комплектуючі, що дозволяє підтримувати виробничі процеси й посилено готуватися до майбутнього опалювального сезону, наголосив Фоменко.

Інвестиції ДТЕК у вуглевидобуток

Варто зазначити, що за підсумками 2025 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував у підтримку українського вуглевидобутку 6,7 млрд грн, а з початку повномасштабного вторгнення - понад 28,3 млрд грн.