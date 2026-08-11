РФ ударила по объекту ДТЭК "Нафтогаз" на Полтавщине, добыча газа остановлена

В компании сообщили, что сегодня под ударом снова оказалась энергетическая инфраструктура ДТЭК "Нафтогаз".

Вследствие атаки работа одного из объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена.

О других последствиях удара, масштабах повреждений или пострадавших в сообщении компании не говорится.

Удары по объектам ДТЭК: контекст

В ночь на 9 августа российские войска нанесли по Одесской области один из наиболее массированных ударов за год, в результате которого получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры. Из-за серьезности последствий восстановление электроснабжения в регионе может занять продолжительное время.

После ночной атаки РФ 9 августа и на момент 11 августа энергетики почти полностью восстановили электроснабжение Одессы. Однако из-за жары нагрузка на сети остается высокой, поэтому около 2,6 тыс. семей в Пересыпском районе пока остаются без света. Работы по восстановлению продолжаются.