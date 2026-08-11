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В Одесі ввели екстрені відключення світла

15:30 11.08.2026 Вт
1 хв
Через два дні після атаки РФ ситуація почала покращуватись, однак без нових обмежень не обійшлося
aimg Марія Науменко
В Одесі ввели екстрені відключення світла Фото: енергетики ДТЕК відновлюють пошкоджене після російської атаки енергетичне обладнання (Getty Images)
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Енергетики майже повністю відновили електропостачання в Одесі після атаки РФ у ніч на 9 серпня, проте спека створила нове навантаження на мережу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Наразі без електроенергії залишаються близько 2,6 тисячі родин у Пересипському районі. Енергетики продовжують ремонтні роботи та працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло всім споживачам.

Водночас значна частина Одеси та області отримує електроенергію за тимчасовими схемами. Через спеку вони не дозволяють передавати необхідний обсяг електроенергії.

"Щоб уникнути пошкоджень обладнання та масштабних аварій, енергетики вимушено застосовують екстрені відключення", - зазначили в компанії.

Жителів просять допомогти зменшити навантаження на енергосистему. Зокрема, рекомендують ощадливо використовувати електроенергію та вмикати потужні прилади по черзі.

Особливо важливо обмежити споживання у вечірні години - з 17:00 до 23:00.

Обстріл Одеси 9 серпня

Нагадаємо, у ніч на 9 серпня російські війська здійснили комбінований удар по Одесі, застосувавши дрони та балістичні ракети.

Після обстрілу частина Одеси залишилася без електро- та водопостачання, а рух електротранспорту тимчасово призупиняли.

У ДТЕК тоді попередили, що пошкодження виявилися серйозними, тому на відновлення електропостачання знадобиться час.

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