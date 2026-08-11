РФ вдарила по об'єкту ДТЕК "Нафтогаз" на Полтавщині, видобуток газу зупинено

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДТЕК.

У компанії повідомили, що сьогодні під ударом знову опинилася енергетична інфраструктура ДТЕК "Нафтогаз".

Внаслідок атаки роботу одного з об'єктів газовидобутку у Полтавській області було зупинено.

Про інші наслідки удару, масштаби пошкоджень або постраждалих у повідомленні компанії не йдеться.

Удари по об'єктах ДТЕК: контекст

У ніч на 9 серпня російські війська завдали по Одеській області один із найбільш масованих ударів за рік, внаслідок якогозазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури. Через серйозність наслідків відновлення електропостачання в регіоні може тривати тривалий час.

Після нічної атаки РФ 9 серпня та на момент 11 серпня енергетики майже повністю відновили електропостачання Одеси. Однак через спеку навантаження на мережі залишається високим, тому близько 2,6 тис. сімей у Пересипському районі поки що залишаються без світла. Роботи з відновлення продовжуються.