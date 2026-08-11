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РФ ударила по объекту ДТЭК "Нафтогаз" на Полтавщине, добыча газа остановлена

22:19 11.08.2026 Вт
1 мин
Известны первые детали происшествия
aimg Анастасия Никончук
РФ ударила по объекту ДТЭК "Нафтогаз" на Полтавщине, добыча газа остановлена Иллюстративное фото: ДТЭК (GettyImages)
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Российские войска вновь атаковали энергетическую инфраструктуру ДТЭК "Нафтогаз". В результате удара на Полтавщине пришлось остановить работу объекта газодобычи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ДТЭК.

В компании сообщили, что сегодня под ударом снова оказалась энергетическая инфраструктура ДТЭК "Нафтогаз".

Вследствие атаки работа одного из объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена.

О других последствиях удара, масштабах повреждений или пострадавших в сообщении компании не говорится.

Удары по объектам ДТЭК: контекст

В ночь на 9 августа российские войска нанесли по Одесской области один из наиболее массированных ударов за год, в результате которого получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры. Из-за серьезности последствий восстановление электроснабжения в регионе может занять продолжительное время.

После ночной атаки РФ 9 августа и на момент 11 августа энергетики почти полностью восстановили электроснабжение Одессы. Однако из-за жары нагрузка на сети остается высокой, поэтому около 2,6 тыс. семей в Пересыпском районе пока остаются без света. Работы по восстановлению продолжаются.

Напоминаем, что с начала года машиностроительные предприятия ДТЭК восстановили и изготовили более 1 тыс. единиц горно-шахтного оборудования. Кроме того, производство выпустило 1,2 млн запчастей и комплектующих для обеспечения работы предприятий.

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