РФ вдарила по музею в центрі Харкова: перші деталі та відео

Зокрема, вранці 10 червня російські війська здійснили черговий наліт, під час якого ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Індустріальному районі міста, що призвело до пожежі та поранення трьох людей.

Перед цим, у ніч проти 10 червня, окупанти завдали близько 30 ударів БПЛА по Холодногірському та Київському районах Харкова, внаслідок чого постраждали п'ятеро цивільних громадян переважно похилого віку.

Окрім цього, вночі 9 червня у регіоні зафіксували серію влучань ворожих БПЛА - тоді в обласному центрі підтвердили 11 ударів по житлових будинках, підприємствах та магазинах, а у сусідньому Чугуєві через ракетну атаку загинули п'ятеро людей.

Також у ніч проти 8 червня російський дрон вдарив по депо "Нової пошти" у Харкові, зруйнувавши дах термінала та знищивши сотні відправлень.