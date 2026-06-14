РФ ударила по музею в центре Харькова: первые детали и видео

Россияне сегодня днем, 14 июня, атаковали беспилотником Харьковский художественный музей. Из-за угрозы уничтожения экспонатов культурные ценности экстренно эвакуировали в укрытие.
Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
По его словам, после удара российского дрона раненых нет.
Однако несколько человек обратились к медикам за помощью из-за острой реакции на стресс.
Чтобы спасти музейные экспонаты, специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций вместе со спасателями оперативно спускали картины в хранилище.
"Это ценности, которые мы должны сохранить. Есть угроза, что какие-то экспонаты могут сгореть, или при тушении пожара их может просто затопить. Поэтому пришлось их эвакуировать", - отметил мэр города.
Напомним, Харьков и близлежащие населенные пункты регулярно страдают от массированных ударов российских беспилотников и ракет, которые целят по жилой застройке и инфраструктуре.
В частности, утром 10 июня российские войска совершили очередной налет, во время которого вражеский дрон попал в многоэтажку в Индустриальном районе города, что привело к пожару и ранению трех человек.
Перед этим, в ночь на 10 июня, оккупанты нанесли около 30 ударов БПЛА по Холодногорскому и Киевскому районам Харькова, в результате чего пострадали пятеро гражданских лиц преимущественно пожилого возраста.
Кроме этого, ночью 9 июня в регионе зафиксировали серию попаданий вражеских БПЛА - тогда в областном центре подтвердили 11 ударов по жилым домам, предприятиям и магазинам, а в соседнем Чугуеве из-за ракетной атаки погибли пять человек.
Также в ночь на 8 июня российский дрон ударил по депо "Новой почты" в Харькове, разрушив крышу терминала и уничтожив сотни отправлений.