РФ ударила по музею в центре Харькова: первые детали и видео

Последствия атаки и спасение картин

По его словам, после удара российского дрона раненых нет.

Однако несколько человек обратились к медикам за помощью из-за острой реакции на стресс.

Чтобы спасти музейные экспонаты, специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций вместе со спасателями оперативно спускали картины в хранилище.

"Это ценности, которые мы должны сохранить. Есть угроза, что какие-то экспонаты могут сгореть, или при тушении пожара их может просто затопить. Поэтому пришлось их эвакуировать", - отметил мэр города.

Предыдущие атаки на Харьков и область

Напомним, Харьков и близлежащие населенные пункты регулярно страдают от массированных ударов российских беспилотников и ракет, которые целят по жилой застройке и инфраструктуре.