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РФ ударила по музею в центре Харькова: первые детали и видео

19:37 14.06.2026 Вс
2 мин
Как спасали уникальные картины после взрыва?
aimg Сергей Козачук
Фото: оккупанты ударили дроном по художественному музею в Харькове (Getty Images)

Россияне сегодня днем, 14 июня, атаковали беспилотником Харьковский художественный музей. Из-за угрозы уничтожения экспонатов культурные ценности экстренно эвакуировали в укрытие.

Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Последствия атаки и спасение картин

По его словам, после удара российского дрона раненых нет.

Однако несколько человек обратились к медикам за помощью из-за острой реакции на стресс.

Чтобы спасти музейные экспонаты, специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций вместе со спасателями оперативно спускали картины в хранилище.

"Это ценности, которые мы должны сохранить. Есть угроза, что какие-то экспонаты могут сгореть, или при тушении пожара их может просто затопить. Поэтому пришлось их эвакуировать", - отметил мэр города.

Читайте также: Харьков под массированным ударом: есть прилет в многоэтажку и пострадавшие

Предыдущие атаки на Харьков и область

Напомним, Харьков и близлежащие населенные пункты регулярно страдают от массированных ударов российских беспилотников и ракет, которые целят по жилой застройке и инфраструктуре.

В частности, утром 10 июня российские войска совершили очередной налет, во время которого вражеский дрон попал в многоэтажку в Индустриальном районе города, что привело к пожару и ранению трех человек.

Перед этим, в ночь на 10 июня, оккупанты нанесли около 30 ударов БПЛА по Холодногорскому и Киевскому районам Харькова, в результате чего пострадали пятеро гражданских лиц преимущественно пожилого возраста.

Кроме этого, ночью 9 июня в регионе зафиксировали серию попаданий вражеских БПЛА - тогда в областном центре подтвердили 11 ударов по жилым домам, предприятиям и магазинам, а в соседнем Чугуеве из-за ракетной атаки погибли пять человек.

Также в ночь на 8 июня российский дрон ударил по депо "Новой почты" в Харькове, разрушив крышу терминала и уничтожив сотни отправлений.

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