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РФ вдарила по локомотиву на Харківщині, є поранені

14:07 14.06.2026 Нд
1 хв
Що відомо про атаку РФ на залізницю?
aimg Олена Чупровська
Фото: Під ранок дрони влучили в локомотив на Харківщині (t.me/MinDevUA)

Вранці 14 червня Росія атакувала залізничну інфраструктуру Харківщини.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Що відомо про удар РФ

Вранці ворожі безпілотники атакували залізничну станцію Лозова на Харківщині. Внаслідок удару пошкоджено локомотиви.

"Ворог атакував залізничну інфраструктуру Харківщини. Сьогодні вранці внаслідок ворожих ударів БпЛА по станції Лозова було пошкоджено локомотиви", - йдеться в повідомленні міністерства.

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Травми отримали машиніст та помічник машиніста. Обом надали необхідну медичну допомогу.

Відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням пошкодженої інфраструктури.

"Попри обстріли, залізничники продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати стабільне транспортне сполучення", - наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, у ніч на 14 червня Росія запустила по Україні 98 ударних дронів. Сили ППО збили більшість безпілотників, однак частина досягла цілей.

Як повідомляло РБК-Україна, того ж ранку російські військові вдарили по підприємству легкої промисловості у Дніпрі. Постраждали семеро людей.

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УкрзалізницяРосійська ФедераціяАтака дронів