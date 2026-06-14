РФ вдарила по локомотиву на Харківщині, є поранені

Що відомо про удар РФ

Вранці ворожі безпілотники атакували залізничну станцію Лозова на Харківщині. Внаслідок удару пошкоджено локомотиви.

"Ворог атакував залізничну інфраструктуру Харківщини. Сьогодні вранці внаслідок ворожих ударів БпЛА по станції Лозова було пошкоджено локомотиви", - йдеться в повідомленні міністерства.

Травми отримали машиніст та помічник машиніста. Обом надали необхідну медичну допомогу.

Відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням пошкодженої інфраструктури.

"Попри обстріли, залізничники продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати стабільне транспортне сполучення", - наголосили у міністерстві.