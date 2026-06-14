РФ ударила по локомотиву на Харьковщине, есть раненые

Что известно об ударе РФ

Утром вражеские беспилотники атаковали железнодорожную станцию Лозовая в Харьковской области. В результате удара повреждены локомотивы.

"Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру Харьковщины. Сегодня утром в результате вражеских ударов БпЛА по станции Лозовая были повреждены локомотивы", - говорится в сообщении министерства.

Травмы получили машинист и помощник машиниста. Обоим оказали необходимую медицинскую помощь.

Соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением поврежденной инфраструктуры.

"Несмотря на обстрелы, железнодорожники продолжают выполнять свою работу и обеспечивать стабильное транспортное сообщение", - отметили в министерстве.