РФ ударила по локомотиву на Харьковщине, есть раненые

Утром 14 июня Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру Харьковщины.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.
Утром вражеские беспилотники атаковали железнодорожную станцию Лозовая в Харьковской области. В результате удара повреждены локомотивы.
"Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру Харьковщины. Сегодня утром в результате вражеских ударов БпЛА по станции Лозовая были повреждены локомотивы", - говорится в сообщении министерства.
Травмы получили машинист и помощник машиниста. Обоим оказали необходимую медицинскую помощь.
Соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением поврежденной инфраструктуры.
"Несмотря на обстрелы, железнодорожники продолжают выполнять свою работу и обеспечивать стабильное транспортное сообщение", - отметили в министерстве.
Напомним, в ночь на 14 июня Россия запустила по Украине 98 ударных дронов. Силы ПВО сбили большинство беспилотников, однако часть достигла целей.
Как сообщало РБК-Украина, в то же утро российские военные ударили по предприятию легкой промышленности в Днепре. Пострадали семь человек.