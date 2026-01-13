ua en ru
РФ ударила по критической инфраструктуре Житомирщины: вспыхнули пожары

Украина, Вторник 13 января 2026 09:38
РФ ударила по критической инфраструктуре Житомирщины: вспыхнули пожары Иллюстративное фото: РФ ударила по критической инфраструктуре Житомирщины (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

В ночь на сегодня российские войска продолжили атаки на критическую инфраструктуру Житомирской области. Под ударами оказались несколько объектов в Коростенском и Звягельском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Житомирскую ОГА.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

На местах попаданий работают спасатели, которые занимаются локализацией и ликвидацией пожаров, возникших в результате обстрелов. Параллельно специальные службы обследуют территорию для выявления взрывоопасных предметов.

Информация о масштабах повреждений и последствиях атаки уточняется.

Обстрел Киева 13 января

В ночь на сегодня российские войска совершили очередную масштабную атаку на Киев и ряд других регионов Украины, применяя ракеты различных типов и ударные беспилотники.

Около двух часов ночи по столице был нанесен удар баллистическими ракетами - в городе раздавались взрывы. Под утро Киев снова оказался под ракетной атакой. Из-за ночных обстрелов в Киеве и Бучанском районе Киевской области сейчас действуют аварийные отключения света.

Под обстрелами этой ночью также находились Харьков, Одесса и Кривой Рог. Уже есть информация о погибших, раненых и значительных разрушениях. В частности, в Харькове в результате удара по терминалу "Новой почты" погибли четыре человека.

Подробно о том, что известно об очередном обстреле Россией Украины - читайте в материале РБК-Украина.

