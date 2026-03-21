РФ вдарила по критичній інфраструктурі Запоріжжя: у місті можуть бути перебої зі світлом

Згідно дописам, атака на місто відбулась орієнтовно о 16:10, ворог намагався вдарити дронами. У місті було чути вибухи, роботу ППО, а після ударів РФ виникло задимлення в одному з районів.

Пізніше Федоров уточнив, що під ударом опинилась критична інфраструктура, а також поінформував про інші наслідки.

"В деяких районах міста можуть бути перебої з електропостачанням. В будівлях поруч внаслідок ворожого удару пошкоджено вікна вибуховою хвилею. Попередньо, без постраждалих", - йдеться у повідомленні.