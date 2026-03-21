Війна в Україні

РФ вдарила по критичній інфраструктурі Запоріжжя: у місті можуть бути перебої зі світлом

17:15 21.03.2026 Сб
1 хв
У місті фіксують чергові наслідки обстрілу
aimg Едуард Ткач
Фото: попередньо, обійшлося без постраждалих (t.me/dsns_telegram)

Російські окупанти вдень, 21 березня, атакували Запоріжжя. Під удар потрапила критична інфраструктура, внаслідок чого у місті виникло задимлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Читайте також: Горять "Епіцентр" та авто, пошкоджені будинки та інфраструктура: все про атаку на Запоріжжя

Згідно дописам, атака на місто відбулась орієнтовно о 16:10, ворог намагався вдарити дронами. У місті було чути вибухи, роботу ППО, а після ударів РФ виникло задимлення в одному з районів.

Пізніше Федоров уточнив, що під ударом опинилась критична інфраструктура, а також поінформував про інші наслідки.

"В деяких районах міста можуть бути перебої з електропостачанням. В будівлях поруч внаслідок ворожого удару пошкоджено вікна вибуховою хвилею. Попередньо, без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Обстрелы Запорожья

Напомним, несколько дней назад, утром 19 марта, россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожья. В результате атаки более 38 тысяч потребителей остались без света.

Также мы писали, что 17 марта россияне ударили вблизи терминала "Новой почты" в Запоржье. Здание терминала получило значительные повреждения, а вокруг были обломки.

