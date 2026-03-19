Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Запоріжжі тисячі будинків залишилися без світла через удар РФ

08:31 19.03.2026 Чт
2 хв
Електроенергію вже почали відновлювати
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Запоріжжі понад 38 тисяч будинків залишилися без світла через удар РФ (Getty Images)

Російські війська вранці 19 березня атакували енергетичну інфраструктуру Запоріжжя. Понад 38 тисяч будинків залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Росіяни атакували інфраструктуру обласного центру. В деяких районах міста можуть спостерігатись перепади напруги", - повідомив Федоров.

За його словами, одна людина дістала поранень.

Постраждалий у тяжкому стані. На місце направлено медиків.

Фото: росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)

Також через ворожий удар знеструмлено понад 38 тисяч побутових та ще близько 2 тисяч юридичних абонентів.

Для забезпечення безперебійної роботи об’єкти переводять на резервні джерела живлення.

Оновлено 8:32

Електропостачання відновлено вже для понад 83% абонентів.

Без світла залишаються 6 265 побутових та 305 юридичних споживачів.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 19 березня російські війська атакували Україну 133 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося знищити 109 ворожих безпілотнків.

Водночас зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Зокрема, росіяни масовано атакували Одесу дронами. Внаслідок ворожого обстрілу у місті пошкоджені понад десяток будинків, гуртожиток одного з університетів, і троє людей постраждали.

