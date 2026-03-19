У Запоріжжі тисячі будинків залишилися без світла через удар РФ

"Росіяни атакували інфраструктуру обласного центру. В деяких районах міста можуть спостерігатись перепади напруги", - повідомив Федоров.

За його словами, одна людина дістала поранень.

Постраждалий у тяжкому стані. На місце направлено медиків.

Фото: росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Запоріжжя

Також через ворожий удар знеструмлено понад 38 тисяч побутових та ще близько 2 тисяч юридичних абонентів.

Для забезпечення безперебійної роботи об’єкти переводять на резервні джерела живлення.

Оновлено 8:32

Електропостачання відновлено вже для понад 83% абонентів.

Без світла залишаються 6 265 побутових та 305 юридичних споживачів.