РФ ударила по критической инфраструктуре Запорожья: в городе могут быть перебои со светом

Согласно сообщениям, атака на город состоялась ориентировочно в 16:10, враг пытался ударить дронами. В городе были слышны взрывы, работа ПВО, а после ударов РФ возникло задымление в одном из районов.

Позже Федоров уточнил, что под ударом оказалась критическая инфраструктура, а также проинформировал о других последствиях.

"В некоторых районах города могут быть перебои с электроснабжением. В зданиях рядом в результате вражеского удара повреждены окна взрывной волной. Предварительно, без пострадавших", - говорится в сообщении.