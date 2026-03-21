РФ ударила по критической инфраструктуре Запорожья: в городе могут быть перебои со светом

Российские оккупанты днем, 21 марта, атаковали Запорожье. Под удар попала критическая инфраструктура, в результате чего в городе возникло задымление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Согласно сообщениям, атака на город состоялась ориентировочно в 16:10, враг пытался ударить дронами. В городе были слышны взрывы, работа ПВО, а после ударов РФ возникло задымление в одном из районов.
Позже Федоров уточнил, что под ударом оказалась критическая инфраструктура, а также проинформировал о других последствиях.
"В некоторых районах города могут быть перебои с электроснабжением. В зданиях рядом в результате вражеского удара повреждены окна взрывной волной. Предварительно, без пострадавших", - говорится в сообщении.
Напомним, несколько дней назад, утром 19 марта, россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожья. В результате атаки более 38 тысяч потребителей остались без света.
Также мы писали, что 17 марта россияне ударили вблизи терминала "Новой почты" в Запоржье. Здание терминала получило значительные повреждения, а вокруг были обломки.