Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РФ ударила по критической инфраструктуре Запорожья: в городе могут быть перебои со светом

17:15 21.03.2026 Сб
1 мин
В городе фиксируют очередные последствия обстрелов
aimg Эдуард Ткач
Фото: предварительно, обошлось без пострадавших (t.me/dsns_telegram)

Российские оккупанты днем, 21 марта, атаковали Запорожье. Под удар попала критическая инфраструктура, в результате чего в городе возникло задымление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Читайте также: Горят "Эпицентр" и авто, повреждены дома и инфраструктура: все об атаке на Запорожье

Согласно сообщениям, атака на город состоялась ориентировочно в 16:10, враг пытался ударить дронами. В городе были слышны взрывы, работа ПВО, а после ударов РФ возникло задымление в одном из районов.

Позже Федоров уточнил, что под ударом оказалась критическая инфраструктура, а также проинформировал о других последствиях.

"В некоторых районах города могут быть перебои с электроснабжением. В зданиях рядом в результате вражеского удара повреждены окна взрывной волной. Предварительно, без пострадавших", - говорится в сообщении.

Обстрелы Запорожья

Напомним, несколько дней назад, утром 19 марта, россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожья. В результате атаки более 38 тысяч потребителей остались без света.

Также мы писали, что 17 марта россияне ударили вблизи терминала "Новой почты" в Запоржье. Здание терминала получило значительные повреждения, а вокруг были обломки.

