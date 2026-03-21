РФ вдарила по критичній інфраструктурі Запоріжжя: у місті можуть бути перебої зі світлом
Російські окупанти вдень, 21 березня, атакували Запоріжжя. Під удар потрапила критична інфраструктура, внаслідок чого у місті виникло задимлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
Згідно дописам, атака на місто відбулась орієнтовно о 16:10, ворог намагався вдарити дронами. У місті було чути вибухи, роботу ППО, а після ударів РФ виникло задимлення в одному з районів.
Пізніше Федоров уточнив, що під ударом опинилась критична інфраструктура, а також поінформував про інші наслідки.
"В деяких районах міста можуть бути перебої з електропостачанням. В будівлях поруч внаслідок ворожого удару пошкоджено вікна вибуховою хвилею. Попередньо, без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Обстрелы Запорожья
Напомним, несколько дней назад, утром 19 марта, россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожья. В результате атаки более 38 тысяч потребителей остались без света.
Также мы писали, что 17 марта россияне ударили вблизи терминала "Новой почты" в Запоржье. Здание терминала получило значительные повреждения, а вокруг были обломки.