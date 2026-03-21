ua en ru
Сб, 21 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ ударила по критической инфраструктуре Запорожья: в городе могут быть перебои со светом

17:15 21.03.2026 Сб
1 мин
В городе фиксируют очередные последствия обстрелов
aimg Эдуард Ткач
Фото: предварительно, обошлось без пострадавших (t.me/dsns_telegram)

Российские оккупанты днем, 21 марта, атаковали Запорожье. Под удар попала критическая инфраструктура, в результате чего в городе возникло задымление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Читайте также: Горят "Эпицентр" и авто, повреждены дома и инфраструктура: все об атаке на Запорожье

Согласно сообщениям, атака на город состоялась ориентировочно в 16:10, враг пытался ударить дронами. В городе были слышны взрывы, работа ПВО, а после ударов РФ возникло задымление в одном из районов.

Позже Федоров уточнил, что под ударом оказалась критическая инфраструктура, а также проинформировал о других последствиях.

"В некоторых районах города могут быть перебои с электроснабжением. В зданиях рядом в результате вражеского удара повреждены окна взрывной волной. Предварительно, без пострадавших", - говорится в сообщении.

Обстрелы Запорожья

Напомним, несколько дней назад, утром 19 марта, россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожья. В результате атаки более 38 тысяч потребителей остались без света.

Также мы писали, что 17 марта россияне ударили вблизи терминала "Новой почты" в Запоржье. Здание терминала получило значительные повреждения, а вокруг были обломки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Запорожье Война в Украине
Новости
США сняли санкции с иранской нефти, которая "застряла" в море, - Бессент
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
