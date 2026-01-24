РФ вдарила по Києву нетиповими ракетами: Ігнат розкрив нову тактику окупантів

За його словами, по столиці ворог випустив 12 таких ракет після перекидання стратегічної авіації ближче до кордонів України.

Що відомо про ракети Х-22

Х-22 - це важкі протикорабельні ракети з бойовою частиною масою до 950 кг, які спочатку призначалися для ураження авіаносних груп. Вони можуть нести різні типи бойових зарядів і є одними з найнебезпечніших у російському арсеналі.

Загалом від початку повномасштабної війни Росія застосувала проти України понад 400 ракет типу Х-22/Х-32, з яких було збито лише три. Водночас під час атаки в ніч на 24 січня українським захисникам неба вдалося знищити дев’ять таких ракет.

Масований комбінований удар РФ

У ніч на 24 січня російські війська атакували Київ і Харків, унаслідок чого в обох містах зафіксовано руйнування та постраждалих.

За даними Повітряних сил, для комбінованого удару по Україні ворог застосував 396 засобів повітряного нападу, серед яких були дві протикорабельні ракети 3М22 «Циркон» та 12 ракет Х-22/Х-32, запущених із Брянської області РФ.

"Особливість цієї атаки - залучення літаків стратегічної авіації з ракетами Х-22/Х-32 для удару по столиці України", - наголосили у Повітряних силах.