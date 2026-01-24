РФ ударила по Киеву нетипичными ракетами: Игнат раскрыл новую тактику оккупантов

В ночь на 24 января во время массированной атаки на Киев российские войска применили нетипичные для последних месяцев крылатые ракеты Х-22/Х-32, которые запускали со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.
Об этом рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев 24".
По его словам, по столице враг выпустил 12 таких ракет после переброски стратегической авиации ближе к границам Украины.
Х-22 - это тяжелые противокорабельные ракеты с боевой частью массой до 950 кг, которые изначально предназначались для поражения авианосных групп. Они могут нести различные типы боевых зарядов и являются одними из самых опасных в российском арсенале.
Всего с начала полномасштабной войны Россия применила против Украины более 400 ракет типа Х-22/Х-32, из которых были сбиты только три. В то же время во время атаки в ночь на 24 января украинским защитникам неба удалось уничтожить девять таких ракет.
В ночь на 24 января российские войска атаковали Киев и Харьков, в результате чего в обоих городах зафиксированы разрушения и пострадавшие.
По данным Воздушных сил, для комбинированного удара по Украине враг применил 396 средств воздушного нападения, среди которых были две противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" и 12 ракет Х-22/Х-32, запущенных из Брянской области РФ.
"Особенность этой атаки - привлечение самолетов стратегической авиации с ракетами Х-22/Х-32 для удара по столице Украины", - отметили в Воздушных силах.
В ночь на 24 января Российская Федерация снова осуществила массированную комбинированную атаку по территории Украины, применив ракеты различных типов и ударные беспилотники.
Самые серьезные повреждения получил Киев: в пяти районах столицы зафиксированы разрушения и повреждения жилых и нежилых зданий. В результате обстрела погиб один человек, по меньшей мере четыре человека получили ранения. На левобережье города возникли перебои с теплоснабжением и водоснабжением - без отопления остались почти 6 тысяч домов.
Кроме этого, утром 24 января в ряде регионов Украины были введены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских атак.
По информации военных, в период с 18:00 23 января до утра 24 января враг совершил масштабный комбинированный обстрел Украины, используя ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники.
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 396 средств воздушного нападения: