РФ ударила по Киеву нетипичными ракетами: Игнат раскрыл новую тактику оккупантов

Фото: Юрий Игнат (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 24 января во время массированной атаки на Киев российские войска применили нетипичные для последних месяцев крылатые ракеты Х-22/Х-32, которые запускали со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев 24".

По его словам, по столице враг выпустил 12 таких ракет после переброски стратегической авиации ближе к границам Украины.

Что известно о ракетах Х-22

Х-22 - это тяжелые противокорабельные ракеты с боевой частью массой до 950 кг, которые изначально предназначались для поражения авианосных групп. Они могут нести различные типы боевых зарядов и являются одними из самых опасных в российском арсенале.

Всего с начала полномасштабной войны Россия применила против Украины более 400 ракет типа Х-22/Х-32, из которых были сбиты только три. В то же время во время атаки в ночь на 24 января украинским защитникам неба удалось уничтожить девять таких ракет.

Массированный комбинированный удар РФ

В ночь на 24 января российские войска атаковали Киев и Харьков, в результате чего в обоих городах зафиксированы разрушения и пострадавшие.

По данным Воздушных сил, для комбинированного удара по Украине враг применил 396 средств воздушного нападения, среди которых были две противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" и 12 ракет Х-22/Х-32, запущенных из Брянской области РФ.

"Особенность этой атаки - привлечение самолетов стратегической авиации с ракетами Х-22/Х-32 для удара по столице Украины", - отметили в Воздушных силах.

 

Ночная атака РФ по Украине 24 января

В ночь на 24 января Российская Федерация снова осуществила массированную комбинированную атаку по территории Украины, применив ракеты различных типов и ударные беспилотники.

Самые серьезные повреждения получил Киев: в пяти районах столицы зафиксированы разрушения и повреждения жилых и нежилых зданий. В результате обстрела погиб один человек, по меньшей мере четыре человека получили ранения. На левобережье города возникли перебои с теплоснабжением и водоснабжением - без отопления остались почти 6 тысяч домов.

Кроме этого, утром 24 января в ряде регионов Украины были введены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских атак.

По информации военных, в период с 18:00 23 января до утра 24 января враг совершил масштабный комбинированный обстрел Украины, используя ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 396 средств воздушного нападения:

  • 2 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон2 (район пуска ТОТ АР Крым);
  • 12 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из воздушного пространства Брянской обл. РФ);
  • 6 баллистических ракет Искандер-М/С-300 (район пусков - Брянская обл. - РФ, ВОТ Крыма);
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69 (из воздушного пространства Курской обл. РФ);
  • 375 ударных дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Брянск - РФ, ВОТ Донецк. Около 250 из них - "Шахеды".

