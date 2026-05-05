РФ вдарила КАБами по Запоріжжю: спалахнули пожежі, є загиблий

Близько 16:10 у Запорізькій області пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що над містом піднімається дим внаслідок ворожої атаки.

Згодом Федоров повідомив, що російські війська атакували КАБами кілька підприємств у Запоріжжі.

Вже о 16:37 стало відомо про пожежі - горіли автомобілі, магазин і одне з підприємств.

Пізніше начальник ОВА уточнив, що внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, СТО та автомийку.

Станом на 16:50 повідомлялося про шістьох постраждалих. Їх госпіталізували.

О 17:06 Федоров повідомив про загибель чоловіка.

На місцях працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків удару.

Станом на 17:22 кількість поранених зросла до 8.