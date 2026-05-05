UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Удар по Полтавщині Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

РФ вдарила КАБами по Запоріжжю: спалахнули пожежі, є загиблий

17:25 05.05.2026 Вт
1 хв
Що відомо про наслідки ворожої атаки?
aimg Марія Науменко
Фото: наслідки удару КАБами по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)

Російські війська у вівторок, 5 травня, завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки є загиблий і поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Читайте також: Ворог завдав удару по порту Одеси та пошкодив іноземне судно

Близько 16:10 у Запорізькій області пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що над містом піднімається дим внаслідок ворожої атаки.

Згодом Федоров повідомив, що російські війська атакували КАБами кілька підприємств у Запоріжжі.

Вже о 16:37 стало відомо про пожежі - горіли автомобілі, магазин і одне з підприємств.

Пізніше начальник ОВА уточнив, що внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, СТО та автомийку.

Станом на 16:50 повідомлялося про шістьох постраждалих. Їх госпіталізували.

О 17:06 Федоров повідомив про загибель чоловіка.

На місцях працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків удару.

Станом на 17:22 кількість поранених зросла до 8.

Нагадуємо, російські війська сьогодні також завдали ударів по Чернігову із застосуванням ударних безпілотників, зокрема типу "Шахед".

Безпілотник влучив у центральну частину міста.

Унаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю, автомобілі. Крім того, троє людей звернулися по медичну допомогу з акубаротравмами (це травми від вибухової хвилі, які можуть уражати слух, легені та внутрішні органи).

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяУкраїнаЗапоріжжя