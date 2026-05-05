РФ вдарила КАБами по Запоріжжю: спалахнули пожежі, є загиблий

Російські війська у вівторок, 5 травня, завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки є загиблий і поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Близько 16:10 у Запорізькій області пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що над містом піднімається дим внаслідок ворожої атаки.
Згодом Федоров повідомив, що російські війська атакували КАБами кілька підприємств у Запоріжжі.
Вже о 16:37 стало відомо про пожежі - горіли автомобілі, магазин і одне з підприємств.
Пізніше начальник ОВА уточнив, що внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, СТО та автомийку.
Станом на 16:50 повідомлялося про шістьох постраждалих. Їх госпіталізували.
О 17:06 Федоров повідомив про загибель чоловіка.
На місцях працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків удару.
Станом на 17:22 кількість поранених зросла до 8.
Нагадуємо, російські війська сьогодні також завдали ударів по Чернігову із застосуванням ударних безпілотників, зокрема типу "Шахед".
Безпілотник влучив у центральну частину міста.
Унаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю, автомобілі. Крім того, троє людей звернулися по медичну допомогу з акубаротравмами (це травми від вибухової хвилі, які можуть уражати слух, легені та внутрішні органи).