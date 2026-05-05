РФ ударила КАБами по Запорожью: вспыхнули пожары, есть погибший

Российские войска во вторник, 5 мая, нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки есть погибший и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Около 16:10 в Запорожской области прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что над городом поднимается дым в результате вражеской атаки.
Впоследствии Федоров сообщил, что российские войска атаковали КАБами несколько предприятий в Запорожье.
Уже в 16:37 стало известно о пожарах - горели автомобили, магазин и одно из предприятий.
Позже начальник ОВА уточнил, что в результате удара повреждены жилые дома, СТО и автомойка.
По состоянию на 16:50 сообщалось о шести пострадавших, их госпитализировали.
В 17:06 Федоров сообщил о гибели мужчины.
На местах работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий удара.
По состоянию на 17:22 количество раненых возросло до 8.
Напоминаем, русские войска сегодня также нанесли удары по Чернигову с применением ударных беспилотников, в частности типа "Шахед".
Беспилотник попал в центральную часть города.
В результате удара повреждены административное здание, автомобили. Кроме того, три человека обратились за медицинской помощью с акубаротравмами (это травмы от взрывной волны, которые могут поражать слух, легкие и внутренние органы).