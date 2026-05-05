РФ ударила КАБами по Запорожью: вспыхнули пожары, есть погибший

Около 16:10 в Запорожской области прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что над городом поднимается дым в результате вражеской атаки.

Впоследствии Федоров сообщил, что российские войска атаковали КАБами несколько предприятий в Запорожье.

Уже в 16:37 стало известно о пожарах - горели автомобили, магазин и одно из предприятий.

Позже начальник ОВА уточнил, что в результате удара повреждены жилые дома, СТО и автомойка.

По состоянию на 16:50 сообщалось о шести пострадавших, их госпитализировали.

В 17:06 Федоров сообщил о гибели мужчины.

На местах работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий удара.

По состоянию на 17:22 количество раненых возросло до 8.